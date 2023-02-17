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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırdı

AA

Amasya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırdı

AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinden deprem bölgesine gönderilen oyuncaklar arasından çıkan çocukların notları yürek burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası deprem bölgesine büyükten küçüğe vatandaşların yardımları sürüyor.

Amasya'da da Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan oyuncak toplama merkezine hayırseverlerce oyuncak ile eğitim materyalleri getirildi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından sınıflandırılarak kolilere yerleştirilen oyuncakların arasında, çocukların yazdığı duygu notlar da bulundu.

Yardım paketine oyuncak arabasını koyan Ali Celep, pakete "Allah size daha güzel evler versin. Çocuklar hep gülün." notunu da iliştirdi.

Erva Bade Maden de notunda, "6 yaşındayım. Sizinle arkadaş olmaya hazırım. Yaşadığınız zorlukları anlayabiliyorum. Enkaz altından sağ salim çıktığınız için çok mutluyum. Allah'a emanet olun, sizin için dua ediyorum." ifadesine yer verdi.

Çınar Dönmez ise "Amasya'dan sizlere hikaye kitabı, oyun hamuru, boya kalemi ve boyama kitabı yolluyorum. Bu küçük ama benim için anlamlı kutuyu ellerimle size kendim hazırladım. Ne olur unutmayın. Sizler benim kardeşlerimsiniz. Geçecek, eski mutlu, güzel yaşantınıza döneceksiniz. Sizi çok seviyoruz." notunu yazdı.

İlçeden kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan 218 koli oyuncak ile eğitim materyali, deprem bölgesine gönderildi.

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