Enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

AA

Enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasyalı orman işçileri hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kahramanmaraş'a giden ve enkazdan 13 kişiyi kurtaran Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Arama Kurtarma Timi (ORKUT), hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla ORKUT ve Çayeli Bakır İşletmeleri Maden Kurtarma Timi, çalışmalarını birlikte yürüttü.

Gece gündüz görev yaparak 13 kişiyi enkaz altından kurtaran ekipler, çalışmalarını tamamlayarak memleketlerine döndü.

Enkaz altından insanları kurtardıkları için gururlanan, deprem bölgesinde şahit oldukları acılar nedeniyle ise hüzünlenen orman işçileri, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

ORKUT şefi İsmet Korucu, yaşanan depremin ardından 8 kişilik ekiple bölgeye gidip enkaz altındakileri kurtarmak için bir hafta çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kahramanmaraş'a varıp çalışmaya başladıktan sonra ilk yarım saatte iki kadını enkazdan çıkardıklarını belirten Korucu, "Enkaz altından çıkardığımız insanların bir yerlerine zarar verir miyiz diye çok korktuk. Bir taraftan hüzünlüydük, bir taraftan enkaz altından kurtardığımız canların mutluluğu vardı. Çok karışık duygular bunlar, anlatılmaz. Bazı arkadaşlarımız bir binada canları kurtarırken, diğer arkadaşlarımız başka bir binadaki seslere odaklandı. Enkaz altından canları kurtardıkça kendimize güvenimiz oluştu ve moralimiz yükseldi." dedi.

Hem yorgun hem hüzünlü hem de gururlu şekilde döndüklerini vurgulayan Korucu, "Can kurtarma duygusu çok farklı. O duyguyla yemek yemeyi, uykuyu, yorgunluğu unutuyorsun. Oradan kurtaracağın bir can sana umut veriyor, ayakta tutuyor. 13 canımızı enkaz altından kurtardık. Arkadaşlarım orada çok emek verdi. Bütün haklarımızı Türk milletine, oradaki depremzedeler helal ediyoruz." ifadesini kullandı.

Orman işçilerinden Arif Kalleci de deprem bölgesindeki duygularının çok farklı olduğuna işaret ederek, "Enkaz altından bir can kurtarınca sevindik. Cenazelere ulaşıp ailelerine teslim ettiğimizde onların acısını paylaşarak üzüldük. İyi ki müdürlerimiz bizi oraya göndermiş, iyi ki orada bir cana dokunmuşuz, iyi ki orada bir acıya ortak olmuşuz." diye konuştu.

Orman işçisi Hüseyin Derici ise deprem bölgesinde pek çok can kurtardıkları için şükrettiğini dile getirerek, "Çok kişiye yardım ettik. Bütün ekip arkadaşlarıma ve madenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi de çok özverili, koordineli çalışma yaptı. Allah'ım böyle şeyler bir daha yaşatmasın." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırdı
YEREL HABERLER Amasya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen ...
Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den depremzedelere ...
Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Merzifon'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ...
Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
YEREL HABERLER Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler ...
Enkazdan çıkardıkları yaşlı adama botunu veren itfaiye eri yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Enkazdan çıkardıkları yaşlı adama botunu veren ...
Amasya'da siparişlerin durdurulduğu fabrikada depremzedeler için soba üretiliyor
YEREL HABERLER Amasya'da siparişlerin durdurulduğu fabrikada ...
Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için bağışladı
YEREL HABERLER Biriktirdiği umre parasını depremzedeler için ...
(Görüntülü)AMASYA?DA ÖĞRENCİLER DEPREMZEDELER İÇİN SOBA ÜRETİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)AMASYA?DA ÖĞRENCİLER DEPREMZEDELER İÇİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.