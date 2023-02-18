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Tekstil fabrikasında ticari üretime ara verilip depremzedeler için mesai yapılıyor

AA

Tekstil fabrikasında ticari üretime ara verilip depremzedeler için mesai yapılıyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'da Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir tekstil fabrikasında, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kıyafet üretiliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Merzifon OSB'de de kıyafet üretimi yapan fabrikada depremin hemen ardından ticari üretime ara verildi. Hayırseverlerin desteğiyle afetzedeler için hazırlanan başta iç giyim olmak üzere çeşitli kıyafetler, her gün tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Merzifon OSB'deki fabrikanın müdürü Mustafa Çetin, AA muhabirine, depremin ardından bölgeye kıyafet sevkiyatına başladıklarını söyledi.

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan birinin kıyafet olduğuna işaret eden Çetin, "İnşallah böyle bir felaketi bir daha yaşamayız. Biz de afetzedelere bir nebze olsa yardımcı olabilmek için üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun için üretimimizi artırdık. Ürünleri deprem bölgesine gönderip yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Fabrikalarının günlük imalat kapasitesinin 35 bin olduğunu aktaran Çetin, "Depremin ardından bunu biraz daha artırdık. Fabrikamızda çoğunluğu kadın 223 personelimiz çalışıyor. Deprem bölgesine yönelik faaliyetlerimizi sürdürürken personel artırımına da gittik. Onların istihdamı deprem bölgesine yönelik üretimin ardından da devam edecek." diye konuştu.

Çetin, fabrika çalışanlarına da katkıları için teşekkür ederek, "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah hep birlikte buradaki yaraları saracağız. Millet olarak buna her zaman gücümüz var." ifadelerini kullandı.


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