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Merzifon itfaiyesi ekipleri, enkaz altından 7 can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

AA

Merzifon itfaiyesi ekipleri, enkaz altından 7 can kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılan ve enkaz altından 7 kişiyi kurtaran Amasya Merzifon Belediyesi itfaiye ekibi, ilçeye döndü.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik ekip, depremin yaşandığı 6 Şubat sabahı Merzifon'dan yola çıkarak Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bölgedeki ekiplerle koordineli şekilde çalışan ekip, bir hafta boyunca gece gündüz çalışarak enkaz altında kalan 7 kişiyi kurtardı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetin Aydıner, AA muhabirine, afetin ardından hemen yola çıktıklarını, ilk gün Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde arama kurtarma çalışmasına katıldıklarını söyledi. Yıkımın ciddi boyutta yaşandığı Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarttıkları her canlı için hüzünle karışık mutluluk yaşadıklarına işaret eden Aydıner, görev verildiği takdirde arama kurtarma çalışmalarına katılmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Enkaz altına kalanları kurtarmak için canla başla çalıştıklarını dile getiren Aydıner, "Depremin ardından Belediye Başkanımız Alp Kargı'nın talimatıyla ailelerimizi bırakıp görevimizin başına geldik. Yoğun şekilde çalışan mesai arkadaşlarım kimi zaman yaralıları kurtardı, kimi zaman da hayatını kaybedenleri enkazın altından çıkardı. İnsan aramaya odaklandık. 7 vatandaşımızı enkaz altından sağ çıkardık. Allah inşallah böyle felaketleri bir daha yaşatmaz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde çok duygulandıkları anlar olduğunu anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"Uyku uyumadık, uyuyamadık, yemedik, yiyemedik, deprem bölgesinde bir canı kurtarmanın derdine düştük. Yorgun, bitkin düştük ama bir canın elinden tutabildiysek ne mutlu bize. Bir cana umut olabilmek kadar güzel bir şey yok. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz hakkımızı milletimize sonuna kadar helal ediyoruz. Onlar da bize haklarını helal etsinler. Emir gelsin, yine göreve gitmeye hazırız. Kendimle de personelimle de gurur duyuyorum."

Aydıner, geçen yıl filolarına kazandırdıkları tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracı sayesinde ekipman sıkıntısı yaşamadıklarını belirterek "Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde de görev almıştık. Mesleki açıdan sahada gördüğümüz eksikleri gidermek için 4 yatak, banyo, tuvalet, elbise dolabı, televizyon, buzdolabı, mini mutfak ve ekipman bulunan kentsel arama kurtarma aracımızı tasarlayıp filomuza kazandırdık. Afetlerin yaşanmaması en büyük arzumuz ama hazır da olmak zorundayız." diye konuştu.


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