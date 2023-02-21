Gezici kütüphane depremzede çocuklara moral oldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amasya'dan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderilen gezici kütüphanede, depremzede çocuklar kitap okuyup, çeşitli etkinliklere katılarak moral buluyor.

Amasya İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı gezici kütüphane, depremzede çocuklara destek için Pazarcık ilçesine gitti.

Depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için Aksu Stadyumu'nda kurulan çadır kentte konuşlanan otobüste, çok sayıda kitap ve eğitim materyali bulunuyor.

Otobüste ayrıca, internet, sinema, bilgisayar hizmeti de veriliyor. Gezici kütüphaneyi kullanan çocuklar, resim, matematik, zeka oyunları gibi etkinliklerle depremin yaşattığı olumsuzlukları unutmaya çalışıyor.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otobüsün, Amasya'da çocuklar arasında kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırdığı, şimdi ise Pazarcık'ta depremzede çocuklara hizmet ettiği belirtilerek, "Bakanlığımız talimatlarıyla, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmetlerinde; Amasya İl Halk Kütüphanesi gezici kütüphane aracımız Kahramanmaraş Pazarcık'ta depremzede çocuklarımızla buluşuyor. Çeşitli etkinlikler ve kitaplarımızla yaralarımızı birlikte sarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

















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