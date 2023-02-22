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İlkokul öğrencisi bilgisayar için 3 yıldır biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

AA

İlkokul öğrencisi bilgisayar için 3 yıldır biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı

AMASYA (AA) - Amasya'da 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, bilgisayar almak için biriktirdiği parayı AFAD aracılığıyla Kahramanmaraş merkezli depremden zarar görenlere bağışladı.

Borsa İlkokulu öğrencisi Özcan Veysel Dalakçı, 3 yıldır bilgisayar almak için biriktirdiği 1023 lirayı AFAD aracılığıyla deprem bölgesinden gelen öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Borsa İlkokulunu ziyaret ederek, Dalakçı'yı örnek davranışından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin yaptıkları yardımlardan dolayı gururlandıklarını dile getiren Türkmen, "Sana, seni yetiştiren annene babana ve öğretmenine teşekkür ediyorum. Kuruş kuruş biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışlaması, gözlerimizi yaşartacak ve geleceğimize daha umutla bakacağımız bir portreydi." dedi.

Deprem bölgesinden Amasya'ya gelen 500'e yakın çocuğun e-Okul sistemine kayıtlarının yapıldığını belirten Türkmen, "Tamamının okul ve eğitime erişmeleri için gayret ediyoruz. Rabb'im bir daha böyle büyük acıları milletimize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

- İlkokul öğrencileri yardım kampanyası başlattı

Gümüşhacıköy ilçesinde Kemalpaşa İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri de "En Sevdiğim Oyuncağım Senin Olsun" projesini başlattı.

Öğrenciler, proje kapsamında oyuncaklarını kolileyerek, deprem bölgesine ulaştırmak üzere kaymakamlığa teslim etti.

Yardım kolisinin içine oyuncağı ile mektup yazarak koyan Hüma Gökçe Çıtak, depremzedeleri evine davet etti.

Çıtak, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Amasya Gümüşhacıköy Kemalpaşa İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencisi Hüma Gökçe Çıtak'ım. Sizin için çok endişelendim. Yaralananlar için çok üzüldüm ve korktuğunuz için çok üzgünüm. Size oyuncaklarımdan bir tanesini gönderiyorum. İnşallah seversiniz. İstiyorsanız, yeriniz yoksa bize kalmaya gelebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Size dua ediyorum. Bugünler de geçecek, güzel günler gelecek."

Kaymakam Ali Cemal Altınöz de yardım kampanyasına katılan öğrencileri ve öğretmenlerini sorumluluk bilinci yüksek projeye katıldıkları için tebrik ederek, projeden dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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