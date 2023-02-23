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Depremzede çiftin nikahı Amasya'nın Suluova ilçesinde kıyıldı

AA

Depremzede çiftin nikahı Amasya'nın Suluova ilçesinde kıyıldı

AMASYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Amasya'nın Suluova ilçesinde misafir edilen 19 yaşındaki Fatma Demir ile 24 yaşındaki Ali Kara evlendi.

Depremin ardından Kahramanmaraş'tan ilçeye gelen ve yakınlarının yanına yerleşen Ali Kara ve Fatma Demir, Suluova Belediyesine nikah başvurusunda bulundu.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikahı, Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından kıyıldı.

Üçok, depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, "Bu kadar hüzünlü günlerinin ardından insanların özel anlarına tanıklık etmek, nikah akdini yapmak beni de fazlasıyla memnun etti. İlçemizde 500'ün üzerinde depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu zor günleri beraber aşacağız." diye konuştu.

Kara da nikahlarını daha fazla ertelemek istemediklerini vurgulayarak, buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem olmasaydı nikahlarının Kahramanmaraş'ta kıyılacağını anlatan Kara, "Deprem olunca iptal edildi. Burada Suluova halkı olarak çok iyiler, gerçekten çok iyi karşılıyorlar, her koşulda yardımcı olmak istiyorlar. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.


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