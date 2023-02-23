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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

AA

Taşova'da muhtarlar toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik başkanlığında şubat ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünde yapılan toplantıda konuşan Gökcecik, muhtarların devletin köylerdeki temsilcileri olduğunu söyledi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da muhtarlarla güzel işler yapmayı hedeflediklerini dile getiren Gökcecik, "Deprem süresince tüm ülkemizde olduğu gibi Taşova ilçemizde de başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkımız büyük katkı sağladı. Nasıl Kurtuluş Savaşı'nda analarımız çoraplarının bir tanesini cepheye gönderdiyse, Taşova halkı da eşyalarının bir tanesini kendilerine bırakıp diğerini deprem bölgesine göndermiştir. Muhtarlar olarak böyle bir durumda ilk önce ailenizin güvenliğini sağlayıp hemen köyünüz ile ilgili bilgileri devlet yetkililerine bildirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

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