Amasya'da depremzede çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AMASYA (AA) - Amasya Valiliği koordinesinde, depremzede çocuklar için "Nasreddin Hoca ve Keloğlan Ormanda" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultan Bayezid Yurdu'nda, depremzede çocuklar için sahnelenen tek perdelik çocuk oyunu ilgi gördü.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Maydanoz Sapları çocuk tiyatrosu işbirliğiyle depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Aileleriyle oyunu izleyen çocuklar, tiyatrocuların sorduğu bilmecelerle interaktif olarak oyuna katıldı.













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