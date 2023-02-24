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Amasya'da depremzede çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

AA

Amasya Valiliği koordinesinde, depremzede çocuklar için "Nasreddin Hoca ve Keloğlan Ormanda" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Amasya'da depremzede çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği koordinesinde, depremzede çocuklar için "Nasreddin Hoca ve Keloğlan Ormanda" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultan Bayezid Yurdu'nda, depremzede çocuklar için sahnelenen tek perdelik çocuk oyunu ilgi gördü.

Amasya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Maydanoz Sapları çocuk tiyatrosu işbirliğiyle depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Aileleriyle oyunu izleyen çocuklar, tiyatrocuların sorduğu bilmecelerle interaktif olarak oyuna katıldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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