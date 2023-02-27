Merzifon'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere destekler ulaştırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde görevli 18 sağlık personeli gönüllü olarak Adıyaman’a uğurlandı.

Sağlık personellerini yolcu eden Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, sağlık çalışanlarının mesai gözetmeden depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalıştığını söyledi.

Sağlıkçıların depremzedelere yardım için seferber olduğuna işaret eden Sezikli, “Afet bölgesindeki sağlık personeli ihtiyacını gidermek için Sağlık Bakanlığımız tarafından Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde çalışmak üzere görevlendirilen tamamı gönüllü olan personellerimizi yolcu ettik. Yaraları sarmak için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan mobilya, beyaz eşya ve gıda malzemeleri de ilçede misafir edilen depremzedelere ulaştırılıyor.

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