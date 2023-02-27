Merzifon Kaymakamı Güldoğan, depremzedeleri ziyaret etti

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle kaldıkları yardımseverin evlerinde, yurt ve öğretmenevinde bir araya gelen Güldoğan, “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Ziyaretlerinde depremzedelerle sohbet ederek, onların istek ve taleplerini dinleyen Güldoğan, “Bizlerin önceliği değerli misafirlerimizin rahat etmesini sağlamak. Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.”dedi.

Güldoğan’a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdem Yüksel ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Fatih Gökçe eşlik etti.

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