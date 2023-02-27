Amasya'da engelli bireyin attığı taş bir kişiyi yaraladı

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AMASYA (AA) - Amasya'da down sendromlu bireyin attığı taşla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki dükkanından çıkarak kaldırımda yürüyen Celaleddin Kayış'ın kafasına, dükkanın üst katında oturan ve down sendromlu olduğu öğrenilen A.K'nin attığı büyük taş parçası isabet etti.

Kayış, taşın şiddetli şekilde kafasına isabet etmesiyle yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Kayış'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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