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Amasya'da iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

AA

Amasya'da iki kardeş kumbaralarında biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı

AMASYA (AA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan iki kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Babaları ile Suluova İlçe Müftülüğü'ne gelen 6 yaşındaki Numan Asaf ile 4 yaşındaki Yaser Ali Esen biriktirdikleri 200 lirayı depremzedelere ulaştırılması için İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya'ya teslim etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, miniklerin bağışının çok anlamlı olduğunu ve kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Kardeşlere örnek davranışlarından dolayı teşekkür eden Kaya, "Milletimize geçmiş olsun. Depremzede kardeşlerimiz için, asaf ve kardeşi olan küçük yavrularımız kumbaralarında biriktirdiği paralarını bize getirdiler ve bize takdim ettiler. Hakikaten çok duygulandık, bu çok anlamlı bir paylaşım oldu, yüreğimizi ısıttı. Bu yavrularımızın, depremde mağdur olan kardeşlerimize gönderilmek üzere bu minicik ama anlamlı, gönülden yaptıkları bu yardımı inşallah yerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Numan Asaf Esen ise, "6 yaşındayım, anaokuluna gidiyorum. Kardeşimle harçlıklarımızı biriktirdik, buraya getirdik. Deprem yaşayan kardeşlerimizin evi yok, onlar için üzüldük. Buraya paralarımızı getirdik, ihtiyaçlarını alsınlar." dedi.

Öte yandan Suluova İlçe Müftülüğü personeli tarafından toplanan 136 bin lira da depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim edildi.

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