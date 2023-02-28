Amasya'da lise öğrencileri depremzedeler yararına kermes düzenledi

AMASYA (AA) - Amasya'da bir lisede öğrenim gören öğrencilerle velileri, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere bağışlanmak üzere kermes düzenledi.

Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste evlerde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Kermesten elde edilen gelirin yanı sıra öğrencilerin depremzede çocuklar için getirdiği oyuncak ve gıda kolileri de depremzedelere gönderilecek. Ayrıca bazı öğrenciler, biriktirdikleri parayı bağışlayarak kermese katkı sundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, gazetecilere, afetzedelerin acılarını paylaştıklarını, kermesten elde edilen gelirin deprem bölgesinde yaşayan afetzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a bağışlanacağını söyledi.

Asrın felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Türkmen, "Orada her şeye ihtiyacımız olduğu aşikar ama depremzedelerin en çok onlarla ilgilenilmesi, yalnız olmadıklarının bilinmesine ihtiyaçları var. Bu katkıların manevi yönü aslında en az maddi yönü kadar önemli ve kıymetli." dedi.

Öğrencilerinden Doğan Köse ise herkesin bir şeyler yapıp getirdiğini belirterek, "Köy ürünleri, bakliyat, börek, çörek.... Burada sattık ve depremzedelere gidecek toplanan para. Umarım herkese örnek olur." ifadesini kullandı.





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