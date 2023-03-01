Depremden etkilenen 208 kişi Gümüşhacıköy'de misafir ediliyor

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AMASYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 208 depremzede, Gümüşhacıköy'de ağırlanıyor.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, depremden zarar gören ve ilçeye gelenlerin barınmasıyla kamu hizmetlerinden daha kolay yararlanmaları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışmalar yapıldığını anlattı.

Depremden zarar görenlerin ilçede misafir edildiğini dile getiren Altınöz, "Kimisi evini, kimisi yakınlarını kaybetmiş. 208 vatandaşımızı ilçemizde misafir ediyoruz. Gelenlerin büyük çoğunluğu ilçedeki tanıdıkları vasıtasıyla kendine yer edinirken, bazılarını hayırseverlerimizin evlerinde ya da kamu misafirhanelerinde ağırlıyoruz. Buradaki depremzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları kaymakamlığımız ve hayırseverlerimiz tarafından karşılanıyor. Allah devletimizi, milletimizi ve tüm insanlığı afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.





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