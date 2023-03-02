Kaymakam Gökcecik, depremzede aileleri ziyaret etti

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AMASYA (AA) – Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, ilçede yaşayan depremzede aileleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ilçeye yerleşen depremzede aileleri ziyaret eden Gökcecik, yaşanan afetin yaralarını hep birlikte saracaklarını söyledi.

Yaşanan acıların unutulmayacağını ancak depremzede ailelere moral olmak için sürekli yanlarında olduklarını anlatan Gökcecik, "Ülke olarak 11 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan yaklaşık 400 kişiyi misafir ediyoruz. Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için misafirperverliklerini gösteren, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Taşova olarak ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



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