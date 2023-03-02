Merzifon'da Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, depremden etkilenen illere gönderilecek yardımlar ve ilçeye gelen depremzedelere verilen hizmetler değerlendirildi.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, devletin afetzede vatandaşlar için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

İlçede misafir ettikleri depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getiren Güldoğan, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler dolayısıyla afet bölgesindeki vatandaşlarımıza yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile ilçemize gelen vatandaşlarımızın barınma başta olmak üzere sağlık, eğitim ve psikodestek gibi hizmetleri değerlendirdik. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri katıldı.

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