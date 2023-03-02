Merzifon'dan kısa kısa

Ispanağın demir oranı aslında ne kadar?

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AMASYA (AA) - Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen 185 depremzede öğrenciyi eğitim gördükleri okullarda ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Güldoğan, "Her türlü ihtiyacınızda yanındayız. Öğretmenlerinize ve okul müdürlerine her türlü ihtiyaçlarınızı çekinmeden bildirin." dedi.

Güldoğan'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.





- Merzifon'da elektrik panosuna çarpan araç devrildi

Merzifon ilçesinde bir otomobil devrildi.

Seydi C. idaresindeki 52 FR 905 plakalı otomobil, Abidehatun Mahallesi Sıtkı Hoca Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik panosuna çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada araçta hasar oluştu.





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