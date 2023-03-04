Umre kafilesi Merzifon’dan dualarla uğurlandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinden umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan 80 kişilik kafile için tören düzenlendi. Törene İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak selavatların getirildiği programda konuşan Pehlivan, tüm umre yolcularına hayırlı ibadetler diledi.

Umre ziyaretçilerine kutsal topraklarda geçirdikleri süreyi iyi değerlendirmesini tavsiye eden Pehlivan, "Allah, isteyen herkese en kısa sürede umreye ve hacca gitmeyi nasip etsin. Kafilemiz inşallah sağlıklı, huzurlu şekilde umrelerini tamamlar. Umrecilerimizin memleketimize, ülkemize de dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istiyoruz." dedi.

Duanın ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.





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