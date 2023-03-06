Taşova'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

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AMASYA (AA) - Türk Kızılay Taşova Temsilciliği ile Amasya Kızılay Kan Merkezi tarafından, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Taşova Temsilcisi Ömer Sayar, Merkez Cami önünde Kızılay kan bağışı otobüsünde bağışların 2 gün boyunca alınacağını söyledi.

Kana her zaman ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sayar, "Bu nedenle sağlık durumu uygun olan vatandaşlarımızın mutlaka kan bağışında bulunmalarını talep ediyoruz. Kimin ne zaman kana ihtiyacı olacağını hiç kimse bilemez. O yüzden mutlaka kan bağışında bulunmalıyız." dedi.





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