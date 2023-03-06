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Amasya'da usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

AA

Amasya'da usta öğretici ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde usta öğretici ve kursiyerler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu hazırlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenenler için ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerler depremzedeler için kışlık giysi dikiminin ardından uyku tulumu üretimine başladı.

Kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşları özenle işleyen kadınların hazırladığı uyku tulumları, yardım tırlarıyla deprem bölgesine gönderiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, AA muhabirine, depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini, camia olarak deprem bölgesine yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Türk halkının bir oldukça her zorluğun üstesinden geleceğini, bu inançla hareket edip üretmeye ve ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Yozgat, "Afetzede vatandaşlarımız için bizler de üzerimize düşen görevleri imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Merzifon HEM Müdürü Zeynel Sözen de depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Üretimini yaptığımız uyku tulumları su geçirmez özellikli. İçinde elyaf ve polar malzeme kullanılıyor, fermuarlı bir şekilde hazırlanıyor. Bu soğuk havalarda vatandaşlarımızın vücut sıcaklığını ideal derecede korumak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.


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