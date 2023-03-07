Akaryakıt istasyonunda park halindeki araçta patlama oldu, sürücü yaralandı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde akaryakıt istasyonunda park halindeki hafif ticari araçta patlama meydana geldi, sürücü yaralandı.

Artıkabat Mahallesi D-100 kara yolunda akaryakıt istasyonunda park halindeki 06 CIZ 225 plakalı hafif ticari araçta patlama meydana geldi. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin kendiliğinden söndüğü küçük çaplı yangında yaralanan sürücü Murat Gündoğdu, sağlık ekipleri tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gündoğdu'nun 06 CIZ 225 plakalı araçla, iş makinesi taşıyan tıra eskortluk ettiği, sürücülerin dinlenmek için araçlarını akaryakıt istasyonuna park ettiği, Gündoğdu'nun araçta sigara yakmak isterken patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

Hafif ticari araçtan piknik tüpü çıktı. Patlama anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.



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