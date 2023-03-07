Merzifon'da 250 depremzede öğrenci eğitim görüyor

AMASYA (AA) - Merzifon ilçesinde deprem bölgesinden gelen 250 öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede öğrenci sayısının 250'ye ulaştığını, bu öğrencilerin çeşitli okullara yerleştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlere, ailelere ve idarecilere çok büyük iş düştüğüne işaret eden Yozgat, "İlçemize yaklaşık 250 öğrenci nakli yapıldı. Öğrencilerimizin kitap, kırtasiye, yardımcı ders kaynakları, etüt ve kurs gibi ihtiyaçlarına imkanlar çerçevesinde altyapı oluşturduk. Paydaşlarımızın katkılarıyla herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu hizmetleri yürütüyoruz. Öğrencilerimize gereken tüm desteği bu süreçte sağlayacağız. Moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba göstereceğiz. Karşılıklı dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuyla bu günleri geride bırakacağız." diye konuştu.

Yozgat, ilçeye gelen depremzede öğrencileri eğitim gördükleri okullarda ziyaret ederek, yanlarında olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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