Depremzede gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmesi için HEM'den eğitim desteği

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AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Amasya'ya gelen lise mezunu gençler, Halk Eğitim Merkezince (HEM) düzenlenen ücretsiz hazırlık kursunda gördükleri eğitimle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve üniversiteye hazırlık sürecine katkıda bulunmak için açılan kursta depremzede 10 genç, hayallerini gerçekleştirmek için eğitim alıyor.

Öğrencilerin çeşitli branşlarda eğitim verdiği öğrencilere kırtasiye malzemeleri de dağıtıldı.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, deprem bölgesinden Amasya'ya gelen 968 öğrencinin eğitim öğretim hayatına kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Afete rağmen üniversite hazırlığına devam etmek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen bütün gençleri kurslara davet eden Türkmen, "Gençlerin üniversite hayallerine yardımcı oluyoruz. Yine hayat boyu öğrenme birimi üzerinden evlerinde ya da yurtlarda konaklayanlar için açılan diğer kurslarımız da mevcut. Gençlerimizin hayalleri yarım kalmasın. Bu konuda elimizden geleni yapacağız." dedi.

Depremi Malatya'da yaşayan ve liseden geçen yıl mezun olan Musa Soyhan ise büyük bir afetle karşı karşıya kaldıklarını ancak hayallerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Deprem bölgesinde yaşanan acıları asla unutmayacaklarını dile getiren Soyhan, "Buraya YKS'ye hazırlanmak için geldim. Orada üniversite sınavına hazırlandığımız yurt yıkıldı. Burada hazırlanmaya çalışıyorum. Çok üzgünüz, acılarımız var ancak bu işi başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Hayallerimizden vazgeçmedik"

Depremi Diyarbakır'da yaşayan lise mezunu Muhammed Fidan da hayallerini gerçekleştirmek için tekrar ders çalışmaya başladığını belirtti.

Fidan, "Kötü günler yaşadık, ülke olarak kayıplarımız çok ancak hayallerimizden vazgeçmedik. İyi bir üniversite kazanmak istiyorum. Hedefim, yönetim bilişim sistemleri alanında eğitimimi tamamlamak." ifadelerini kullandı.









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