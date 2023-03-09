Merzifon'da muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitimi Merkezince muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi.

Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde mahalle ve köy muhtarlarına, ilk yardımın önemi ve ilk yardım esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitimde bilinçli ilk yardım müdahalesi ile birçok insanın hayata tutunduğu, bu nedenle herkesin eğitimi almasının önemli olduğuna dikkat çekildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeynel Sözen, olası kazalarda ve yaralanmalarda ilk müdahalenin önemli olduğunu belirterek, bu doğrultuda muhtarlara yönelik eğitim programı hazırladıklarını, bu tarz etkinliklerle vatandaşlarda ilk yardım bilincinin oluşmasını amaçladıklarını kaydetti.





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