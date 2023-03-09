Taşova'da çatıda mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde iki katlı bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi, esnaf merdiven yardımıyla kurtardı.

Yeşilırmak Mahallesi'nde bir binanın çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredeki esnaf, çatıya merdiven kurarak kediyi çatıdan indirdi.

İlçede esnaflık yapan Fatih Şahin, "Arsız" isimli kedisine tekrar kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kedisini kurtaran esnaflara teşekkür eden Şahin, "Sokakta yaşayan kediyi sahiplendim ve bakmaya başladım. Kendisinden 5 gündür haber alamadım, tesadüfen buradan geçerken kedi sesi duydum, baktığımda kendi kedim olduğunu gördüm, sağ olsunlar esnaf arkadaşlarımın yardımı ile kurtardık ve mutlu olduk. Tahminin 5 gündür aç kalmış, şimdi su ve ciğer vererek karnını doyuracağız." diye konuştu.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.