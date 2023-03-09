Taşova'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

Neden bazı hayvanlar kendi yavrularını yer?

AMASYA (AA) - Taşova Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençleri Herizdağ piknik alanında çevre temizliği yaptı.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın temiz tutulmasına dikkat çekmek için, böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sık, sık bu tarz etkinlikler düzenlediklerini anlatan Şenel,

"Biz insanlar olarak üzerinde yaşadığımız doğayı bizden sonra gelecek nesillerin de faydalanması için temiz ve zarar vermeden kullanmalıyız. Düzenlediğimiz bu etkinlikler ile hem gençlerimizin çevre bilinci kazanmasına hem de çevremizin temiz kalmasına katkıda bulunmuş oluyoruz. Elbette biz büyüklerin de çevre bilincine sahip olması gerekiyor. Gezdiğimiz yerleri, gittiğimiz mekanları temiz tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.