Taşova'da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi

AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası tarafından Taşova ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitime, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saatcı, şeker pancarının sadece bölgede değil ülke içinde önemli tarım ürünü olduğunu söyledi.

Şeker pancarı üreticisine her zaman destek verdiklerini aktaran Saatcı,

"Geçtiğimiz yıl Amasya Şeker Fabrikamız 673 bin ton şeker pancarı işlemiş olup 76 bin 500 ton şeker, 28 bin ton melas, 170 bin ton küspe elde etmiştir. Geçtiğimiz yıl bin 450 lira olan taban fiyatını bu yıl 2 bin lira olarak belirledik. Fabrikamızda alkol üretimine tekrar başladık ve yıllık 10 milyon litre üretimimizin 8 milyon litresini ise dış pazara satarak bu pazarda söz sahibi olduk. Pancar ekicilerimiz için elimden gelen tüm fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Program, üreticilerin talep ve isteklerini dile getirmesiyle sona erdi.

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