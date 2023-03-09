Taşova'da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi

AA

Taşova'da şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler bilgilendirildi

AMASYA (AA) - Amasya Şeker Fabrikası tarafından Taşova ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen eğitime, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan, Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saatcı, şeker pancarının sadece bölgede değil ülke içinde önemli tarım ürünü olduğunu söyledi.

Şeker pancarı üreticisine her zaman destek verdiklerini aktaran Saatcı,

"Geçtiğimiz yıl Amasya Şeker Fabrikamız 673 bin ton şeker pancarı işlemiş olup 76 bin 500 ton şeker, 28 bin ton melas, 170 bin ton küspe elde etmiştir. Geçtiğimiz yıl bin 450 lira olan taban fiyatını bu yıl 2 bin lira olarak belirledik. Fabrikamızda alkol üretimine tekrar başladık ve yıllık 10 milyon litre üretimimizin 8 milyon litresini ise dış pazara satarak bu pazarda söz sahibi olduk. Pancar ekicilerimiz için elimden gelen tüm fedakarlığı göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Program, üreticilerin talep ve isteklerini dile getirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Sultan Nine" sobasının ardından kendisine gelen yardımları da depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER "Sultan Nine" sobasının ardından kendisine gelen ...
Taşova'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Taşova'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı
Taşova'da çatıda mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı
YEREL HABERLER Taşova'da çatıda mahsur kalan kediyi esnaf kurtardı
Merzifon'da muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Merzifon'da muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
Depremzede gençlerin üniversite hayalini gerçekleştirmesi için HEM'den eğitim desteği
YEREL HABERLER Depremzede gençlerin üniversite hayalini ...
Merzifon'da 250 depremzede öğrenci eğitim görüyor
YEREL HABERLER Merzifon'da 250 depremzede öğrenci eğitim görüyor
Akaryakıt istasyonunda park halindeki araçta patlama oldu, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda park halindeki araçta patlama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.