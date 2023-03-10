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Amasya Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı

AA

Amasya Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği, bugünden itibaren beklenen sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisiyle Amasya genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği, yağışların cumartesi ve pazar yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "10-13 Mart'ta bölgemizde şiddetli lodos ve yağış beklendiğinden soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması, su baskını, ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te "Meteorolojiye göre yarın Amasya'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun." uyarısı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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