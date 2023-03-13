Merzifon'da hafızlık ve ezan okuma yarışması yapıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde il genelindeki imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.

Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde Akif Gülle Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada, Amasya genelindeki lise öğrencileri, dereceye girmek için yarıştı.

Hafızlık yarışmasında Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Dağlı birinci, Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafa Çittir ikinci, Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Meriç Kökçü üçüncü oldu.

Ezan okuma yarışmasında ise Amasya Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdurrahman Atıcı birinci, Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed İbrahim Talaş ikinci ve Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Doğan üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, yarışmanın anlamına dikkat çekerek, güzel bir etkinlik yapıldığını belirtti.

Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Kanar, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.

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