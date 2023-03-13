Merzifon’dan kısa kısa

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AMASYA (AA) - Merzifon’da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Akif Gülle Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit Dursun Özsaraç Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından, İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Törene, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkan Vekili Erkan Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- Kaymakam Güldoğan'dan depremzede ailelere ve köylere ziyaret

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçedeki depremzede aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Güldoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Çayır ve Kara Mustafa Paşa köylerini ziyaret eden Güldoğan, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Güldoğan, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Depremzede ailelerimizi ve köylerimizi ziyaret ederek, sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşabilmeleri ve sorunlarını ilgili birimlere aktarabilmeleri için samimi ortamlarda gerçekleşen ziyaretlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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