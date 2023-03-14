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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya'daki sporcu kamp eğitim merkezinin inşasında sona gelindi

AA

Amasya'daki sporcu kamp eğitim merkezinin inşasında sona gelindi

AMASYA (AA) - Amasya'ya 16 milyon 521 bin lira maliyetle yapılan sporcu kamp eğitim merkezinin inşasında sona gelindi.

Yakın zamanda hizmete açılması planlanan eğitim merkezi, 50 yataklı sporcu yatakhanesi ve 2 antrenman salonundan oluşacak.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, AA muhabirine, sporcu kamp eğitim merkezinin bu ay içinde hizmete girmesini hedeflediklerini söyledi.

Eğitim merkezinin 16 milyon 521 bin lira bedelle ihale edildiğini hatırlatan Öztürk, merkezin mart ayı sonunda teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

Türkiye'de spor alanında önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Öztürk, bunlardan birinin de Amasya'daki sporcu kamp eğitim merkezi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"İlimizde 50 yataklı sporcu kamp eğitim merkezinin inşaat alanındayız. 2022 yılının birinci ayı itibarıyla başlamıştı. Müteahhidimiz inşallah mart ayının sonunda teslim edecek. Amasya güreşiyle alakalı güzel bir spor alanımız olacak. İnşallah burada yeni Mahmut Demirler yetişecek. Allah nasip ederse Türkiye güreşine damga vuracaklar. Güzel bir tesis, emeği geçen, hizmet eden herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en işlevsel şekilde bittikten sonra bu alanı sporcularımızın hizmetine sunacağız. Amasya'mıza hayırlı olsun."

Öztürk, daha sonra tesisi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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