Amasya Belediye Başkanı Sarı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

AMASYA (AA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarı, Amasya Belediyesi'nde düzenlediği toplantıda, 4 yıllık görev süresinde birlikte görev yaptığı belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Sarı, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2023 seçimleriyle alakalı olarak, bugün 4 yıldır devam ettirdiğim belediye başkanlığı görevimizi istifa ediyorum. Ben önümüzdeki süreçte milletvekili olarak, ülkemize, partimize hizmet etmek için aday oluyorum. Biz Amasyalıyız, ben Milliyetçi Hareket Partisinin milletvekili adayıyım, ben Amasya'nın adayıyım. Amasya’yı kim seviyorsa, 'ben Amasya’yı seviyorum' diyorsa ben onun adayıyım. Eğer sizde bana destek olur, yol arkadaşı olur, Ankara yolculuğunu beraber yaparsak, belediyemizde nasıl kapı yoksa, orada da kapım açık olacak."



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