Amasya'da depremzedelerin ihtiyaçları "sosyal market" ile karşılanıyor

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde misafir edilen depremzedelerin giysi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal market açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla ilçede başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle spor salonunda oluşturulan sosyal market'te kıyafet, ayakkabı ve oyuncak reyonları yer alıyor.

Sosyal marketin gönüllü görevlilerinden Gülsüm Gül, AA muhabirine, depremzede ailelere yardımcı olmak için çalıştıklarını belirterek, "Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, kendilerini rahat hissedebilecekleri mağaza konseptinde hizmet veriyoruz. Deprem bölgesinden gelen aileler markette ücretsiz alışveriş yapıyor. Böyle bir çalışmada yer almaktan, ailelere yardımcı olmaktan son derece mutlu ve gururluyum." dedi.

Marketten alışveriş yapan depremzedelerden Özge Doğan da kendilerine yardım eli uzatan herkese teşekkür ederek, "Malatya'dan Merzifon'daki akrabalarımın yanıma geldim. Sağ olsun, herkes ilgileniyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Verilen hizmet çok güzel. Allah kimseye yaşadıklarımızı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.





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