Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı kutlandı

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AMASYA (AA) - Taşova'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selim Balcı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Balcı, "Çanakkale dualarla atılan her adımda inancın ispatı, bağımsızlık sevdasının yaşanmış gerçekliğidir. Türk evlatlarının inançla, imanla kol kola, göğüs göğüse sergiledikleri bir var oluş mücadelesidir." dedi.

Program slayt gösterimi, öğrencilerin oratoryo, tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunması ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.





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