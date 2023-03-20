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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merzifon'dan kısa kısa

AA

Merzifon'dan kısa kısa

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Merzifon İlçe Müftülüğü ve Kızılay Kan Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında din görevlileri ve vatandaşlar, Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde konuşlandırılan kan alma aracına gelerek bağışta bulundu.

Merzifon İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, kan vermenin hem dini hem de toplumsal sorumluluk açısından önemli bir görev olduğunu belirterek, "Kan bağışı hem insani, hem ahlaki, hem de dini açıdan çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi depremde de Merzifon Müftülüğümüz önemli hizmetler ortaya koymuştur. 'Kan bir gün hepimize lazım olabilir' cümlesini hiç unutmamalıyız. Kampanyanın hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen, ayrıca kan bağışında bulunarak kampanyaya destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

- Merzifon'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Merzifon ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere destekler ulaştırılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Merzifon İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Merzifon Şubesinin katkılarıyla hazırlanan bir tır dolusu içme suyu, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan’ın yaptığı duanın ardından Hatay'a gönderildi.

Pehlivan, Türk halkının birlik ve beraberliğiyle bölgeye yardımların gönderilmeye devam ettiğine işaret ederek, “Devletimizin himayeleri, aziz milletimizin vefalı ve şefkatli elleriyle bu yarayı da inşallah en kısa sürede saracağımıza inancımız tamdır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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