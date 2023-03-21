Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz'den depremzede ailelere ziyaret

AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçedeki depremzede aileleri ziyaret etti.

Gümüşhacıköy ilçesinde depremzede aileleri kaldıkları evlerde ziyaret eden Altınöz, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşanan acıların unutulmayacağını, depremzede ailelere moral ve destek vermek için sürekli yanlarında olduklarını anlatan Altınöz, "Depremde yaşanan zorlu süreçleri unutturmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için kaymakamlık olarak ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rabbim böyle bir felaketi bir daha ülkemize yaşatmasın." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Altınöz'e teşekkür etti.

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