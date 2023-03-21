Gümüşhacıköy'de asayiş

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli Aksaray'da gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Keçiköy'de yaşayan D.T'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak eşinin bir olaya karıştığını, gözaltında olduğunu söyleyerek evdeki para ve altınları istedi.

D.T. evine gelene kişiye yaklaşık 120 bin lira değerindeki altını verdi.

Eşini aradığında dolandırıldıklarını anlayan D.T, jandarmaya ihbarda bulundu.

Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu belirledikleri M.N.D'nin Adana'ya kaçtığını ve Aksaray'a gitmek için otobüs bileti aldığını belirledi.

Aksaray'da yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Jandarma ekipleri 90 gram metamfetamin ele geçirdi

Gümüşhacıköy ilçesinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdu.

Durumundan şüphelendikleri H.Ç'nin valizinde ve üzerinde arama yapan ekipler, alüminyum folyoya sarılı 90 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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