Amasya’dan kısa kısa

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AMASYA (AA) - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, okul ziyaretlerini sürdürdü.

Türkmen, Şehitler İlk ve Ortaokulu ile Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Türkmen, eğitimde başarının artması ve istenilen hedeflere ulaşılabilmesi için idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkmen’e ziyaretlerinde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz eşlik etti.

- Kaymakam Güldoğan'dan Huzurevi ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevi sakinleri için düzenlenen programa katılan Güldoğan, elini öptüğü yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu dile getiren Güldoğan, "Yaşlılarımız, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en kıymetli değerlerimizdir." ifadesini kullandı.

- Merzifon'da Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, depremden etkilenen illere gönderilecek yardımlar ve ilçeye gelen depremzedelere verilen hizmetler değerlendirildi.

Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede misafir ettikleri depremzedelerin barınma başta olmak üzere sağlık, eğitim ve psikodestek gibi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ile daire müdürleri katıldı.

- Taşova

Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından asrın felaketini yaşayan depremzedeler için kermes düzenledi.

Okulda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Gökcecik, Kahramanmaraş merkezli depremzedelere katkı sağlamak için öğrenci, öğretmen ve velilerin duyarlılık gösterdiğini söyledi.

Milletin her zaman olduğu gibi bu seferde birlik ve dayanışma içinde olduğunu belirten Gökcecik, "Taşova halkına çok teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren yaraların sarılması için katkı sağladı. Genç kardeşlerimiz yaraların sarılması için öğretmenleri ile bir araya gelerek ne kadar duyarlı olduklarını göstermiş oldular. Bu kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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