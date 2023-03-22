Merzifon'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES'in tanıtımı ve toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kurslara katılan kursiyer kadınları ziyaret eden polis ekipleri, KADES uygulamasını anlattı.

Ziyarette kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın artırılması ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen uygulamayla ilgili bilgilendirme yapıldı.

KADES hakkında broşür veren ekipler, kadınların cep telefonlarına sistemi yüklemesine de yardımcı oldu.





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