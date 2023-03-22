Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, kent merkezi ile ilçelerde devam ediyor.

Kent merkezinde Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor.

Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.





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