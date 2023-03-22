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Taşova'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

AA

Taşova'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

AMASYA (AA) - Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar da katıldı.

Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, yaptığı konuşmada, "Taşova Orman İşletme Müdürlüğü olarak 21-26 Mart Orman Haftası münasebetiyle, bugünün fidanı, yarının büyüğü olan çocuklarımıza hediyeler dağıtarak onlara orman sevgisi, fidan dikimi ve ormanın faydaları hakkında bilgiler verdik. Bizler geleceğe nefes, onlar geleceğimize umut olacaklar. Ormanlarımız bizim geleceğimiz, ormanlar geleceğimiz için nefestir. Ağacı koruyan, yaşatan ve bu bilinci gelecek nesillere aşılayan bireyler olarak daha nice fidanlar dikmeye, fidanlarımıza can suyu olmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte çam fidanları toprakla buluşturulurken Morkan, hafta dolayısıyla çeşitli cinste 9 bin fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikme etkinliğine, Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


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