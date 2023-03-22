Suluova'da camiler ramazan ayına hazırlandı

AMASYA (AA) - Suluova İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, ramazan nedeniyle tüm camilerde hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kaya, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında tüm camilerin ses kontrolleri ile temizliğinin yapıldığını, çevre düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini, halkın daha temiz ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmelerini sağlamak için gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti.



Ramazan ayı boyunca cami ve Kur’an kurslarında çeşitli programlar düzenleyeceklerini ifade eden Kaya, şunları aktardı:



"Ramazan ayı boyunca hafız din görevlileri tarafından ilçedeki Cumhuriyet, Gurbetler ve Sultaniye camilerinde hatimle teravih namazı kılınacak. İlçe merkezindeki cami ve Kur'an kurslarında hafızlar tarafından erkek ve kadınlara yönelik mukabele okunacak. Din görevlileri tarafından da farklı vakitlerde mukabele okunup akabinde de cüzlerin muhtevasının verildiği mesajlar ile ilgili sohbetler düzenlenecek. Ramazan ayı boyunca her gün öğle ve yatsı namazlarından önce ise vaaz ve irşat programları yapılacak ayrıca köylerde de vaaz ve irşat programları gerçekleştirilecek."

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