Amasya'da ilkokul öğrencilerinden depremzede çocuklara içme suyu desteği

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AMASYA (AA) - Amasya'da ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen akranlarına bir tır içme suyu gönderdi.

Valilik koordinasyonunda, depremlerden etkilenen iller için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu öğrencileri, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda öğrenciler harçlıklarını ve kumbaralarındaki paraları bir araya getirdi. Velilerin ve öğretmenlerin de desteğiyle bir tır içme suyu temin edilerek, Hatay'daki depremzede çocuklara gönderildi.

Öğrencilerden Nil Karasu, gazetecilere, bir nebze de olsa depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, "Okulumuzda arkadaşlarımızla beraber tek yürek olduk. Okul harçlıklarımızı, kumbaramızdaki paraları bir araya getirip, deprem bölgesindeki çadır sınıflarda eğitim gören arkadaşlarımıza su desteğinde bulunmak istedik. Elimizden gelen buydu, bunu da yaptık. İnşallah yaralarını bir nebze de olsa sarmış oluruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Keskiner de öğrencilerin yardımlaşma duygusuyla gösterdiği hassasiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

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