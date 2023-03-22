Gümüşhacıköy'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 82 ünite bağış toplandı.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Gümüşhacıköy'de kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde konuşlandırılan otobüste 2 gün boyunca 82 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışı aracında görevli Dr. Elyura Davrişli, herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım." dedi.

​​​​​​​Davrişli, kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini sözlerine ekledi.





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