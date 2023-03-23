Amasya'da aralarında depremzedelerin de olduğu çocuklara modifiye araçlar tanıtıldı

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AMASYA (AA) - Amasya'da, aralarında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle gelenlerin de bulunduğu çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Amasya Tuning Kulübü tarafından Şehitler İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara modifiye araçlar tanıtıldı. Oyun havası eşliğinde dans eden çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Kulübün Başkanı Talip Yeniçeri, gazetecilere, kentte misafir edilen çocuklara sıcak bir dokunuş yaptıklarını söyledi.

Çocukların yüzünü güldürmek, moral vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Yeniçeri, "Buradaki ortaokulumuzda depremzede öğrenciler de var. Öğrencilerimiz için en önemli olan şey moral, motivasyon. Bizler de morallerinin düzgün olması için ekiplerimizle buraya geldik. Çocuklarımız güzel vakit geçirsin diye oyun havası, onun haricinde sevdikleri parçalardan açıp onları şenlendirmek istedik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen 10 yaşındaki Muhammed Taha Büyüktopçu ise Amasya'da yeniden okula başladığını dile getirerek, "Okula modifiyeli araçlar geldi, daha önce hiç görmemiştim. Görünce çok sevindim, şarkı açılınca da oynadım." ifadesini kullandı.

Adıyaman'dan gelen 9 yaşındaki Aysima Eskici de etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini kaydetti.





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