Merzifon'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinden Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelere destek devam ediyor.

Merzifon Belediyesi tarafından kıyafet, ayakkabı, hijyen paketi dolu konteyner, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gönderildi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, gazetecilere, depremin yaşandığı ilk günden itibaren deprem bölgesi için seferber olduklarını belirtti.

Uzun soluklu bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Kargı, "Gerçekten olağanüstü bir afet yaşadık. Deprem sonrasının uzun bir maraton olduğunu hep ifade ediyoruz ve biz koşacağımız bu maratonunun daha çok başındayız. Amasız, fakatsız, lakinsiz depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak durumundayız. Merzifon Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret gösteriyoruz. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Merzifon'da misafir edilen depremzedeler, hayırseverlerin yardımlarıyla oluşturulan sosyal markette giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya da devam ediyor.

Tamamı yeni ürünler bulunan sosyal market, spor salonunda hizmet veriyor. Sosyal markette kıyafet, ayakkabı ve oyuncak reyonları yer alıyor.





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