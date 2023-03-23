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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'da ramazan ayında davul zurna çalınmayacak

AA

Taşova'da ramazan ayında davul zurna çalınmayacak

AMASYA (AA) - Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, her yıl geleneksel olarak vatandaşları sahura uyandıran davul ve zurnanın bu yıl çalınmayacağını söyledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ülke olarak birlik beraberlik içinde yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Taşova Belediyesi olarak her yıl vatandaşların sahura kalkmaları için geleneksel haline gelen ramazan davulu ve zurnayı bu yıl deprem nedeniyle çaldırmama kararı aldıklarını aktaran Öztürk, "Davul zurna yerine saat 03.30 gibi ilçe müftülüğü merkez camiden sela okuyarak halkımızı sahura kaldıracak. Ayrıca ramazan pidesi fiyatlarında artış yapmadan geçen yılki fiyatlardan satma kararı alan fırıncı esnafımızı da duyarlıklarından dolayı kutluyorum." dedi.


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