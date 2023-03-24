Amasya'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile 5 bin 800 kişi yüzme öğrendi

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AMASYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Amasya'da düzenlenen kurslara katılan 5 bin 800 kişi yüzme öğrendi.

Proje kapsamında Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme havuzunda düzenlediği kurslarda çocuk, genç ve yetişkinler yüzme öğrenme imkanı buldu.

Müdürlüğün yüzme havuzu sorumlusu Mustafa Sarı, gazetecilere, kentte yüzme bilmeyen bireyin kalmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yüzme kurslarının yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Sarı, "Bakanlığımızın başlattığı proje kapsamında 3 yılda 5 bin 800 kişiye ulaştık. İnşallah bu yıl da sayı artarak devam edecek. Şehrimiz bu projeye oldukça ilgi duydu. Burada çocuklarımız başta olmak üzere toplumun her kesiminden bireye eğitim veriyoruz." dedi.

Kursta yüzme eğitimi alan ortaokul öğrencisi Murat Onur da hem spor yaptığını hem de yüzme öğrendiğini belirterek "Müsabakalara katılmayı hedefliyorum. Yüzmeyi herkese tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.



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