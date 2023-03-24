Amasya'da ilkokul öğrencileri kumbaralarındaki parayı depremzedelere bağışladı

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AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencilerinin bağışladığı kumbaralarındaki para, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak amacıyla AFAD'ın hesabına yatırıldı.

Merzifon Kaymakamlığı koordinasyonunda depremlerden etkilenen iller için başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu'nda da bu kapsamda "Kumbaramı Depremzedelere Bağışlıyorum" kampanyası başlatıldı.

Öğrencilerin kumbaralarından çıkan paranın yanı sıra veliler ve öğretmenlerin de katkı sunduğu kampanya kapsamında toplanan 7 bin 500 lira, okul aile birliğince AFAD'ın yardım hesabına yatırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, gazetecilere, çocukların kumbaralarında biriktirdiği paralarını depremzedelere bağışlamasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Minik yürekli öğrencilerin büyük alkışı hak ettiğini vurgulayan Yozgat, "Yaptıkları anlamlı bağış dolayısıyla bütün öğrencilerimizi ve okul idaresine tebrik ediyorum. Kendileri küçük olsa da yürekleri kocaman öğrencilerimizi alkışlamalıyız." dedi.

Okulda görevli sınıf öğretmeni Cem Meşe ise bir nebze de olsa depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Okulumuzda öğrencilerimizle tek yürek olduk. Minik yüreklerimizin kalpleri bizler için çok değerli. Çok anlamlı bir paylaşım oldu, yüreğimizi ısıttı. Yaptıkları bu anlamlı bağış, zor zamanlarda millet olmanın gereğini bilerek büyüdüklerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.





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